General Heleno divulga resultado negativo em segundo teste para covid-19

Após testar positivo para infecção pelo novo coronavírus, o ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, divulgou na manhã desta terça-feira (31) o resultado de um segundo teste realizado por ele, com resultado negativo para covid-19. Heleno deu a notícia por meio de sua conta oficial no Twitter.



"Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus! Agradeço o apoio e as orações de todos os amigos e amigas. Seguimos juntos na batalha por um Brasil melhor!", publicou o ministro. Junto à mensagem, Heleno postou também uma cópia do exame feito na segunda-feira, dia 30, que determina a presença do SARS-CoV-2 como "não detectado".