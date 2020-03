Após David Uip ser contaminado, Doria testa negativo para coronavírus

Governador João Doria (foto: Correio Braziliense/Arquivo)

Resultado negativo do meu teste para COVID-19. Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo. %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/5z16I6UoHj — João Doria (@jdoriajr) March 24, 2020

O governador de São Paulo,, usou as redes sozinhas na manhã desta terça-feira para informar que testou negativo para o Covid-19, nome da doença provocada peloDoria e o secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, que também deu negativo, fizeram o teste após o coordenador do Centro e Contingência do Coronavírus do governo do estado de Sâo Paulo , David, 67 anos, ter comprovado por exames laboratoriais que o vírus responsável pela atual pandemia.O governador paulista aproveitou também para agradecer as "manifestações de carinho e apoio" que recebeu. Doria disse ainda fazer votos para que Uip, um dos maioresdo País, de renome internacional, tenha pronto restabelecimento.O médico confirmou nessa terça-feira (23) que está com o coronavírus, porém febre baixae tosse. "Estou bem, resumiu Uip, que informou ainda que ficará empor 14 dias.