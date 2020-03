Alcolumbre diz que projetos do governo serão votados hoje e vetos mantidos

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que os projetos enviados pelo governo nesta terça-feira para regulamentar o Orçamento Impositivo serão votados ainda hoje e os vetos do presidente Jair Bolsonaro serão mantidos.



"Vamos manter o veto presidencial que foi acordado e vamos agora votar o orçamento, a regulamentação do orçamento impositivo", disse. Segundo ele, esse gesto acaba com a polêmica. "Porque essa polêmica não faz bem para o Brasil."



Alcolumbre disse que o entendimento foi construído com vários líderes partidários. "Dentro do respeito, da harmonia e da independência dos poderes que é o que temos sempre pregado aqui", disse.



Ele lembrou que "grandes países" trabalham nesse sistema, um dos exemplos são os Estados Unidos e o que o Brasil está começando a usar o orçamento desta forma. "É uma coisa nova também, estamos aprendendo a viver com a impositividade do orçamento", disse.



Segundo ele, por ser algo novo, ainda restavam dúvidas em relação ao formato aprovado entre os dois poderes, Legislativo e Executivo. "Não se sabia como se resolveria a questão dos restos a pagar. Não se tinha uma orientação, estava todo mundo com muita dúvida", disse.



O governo federal enviou hoje três projetos ao Congresso dentro do acordo na votação dos vetos presidenciais ao Orçamento impositivo.