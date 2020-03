Senadores pedem mais tempo para analisar projeto do governo e defendem obstrução

Senadores favoráveis aos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano seguem ameaçam obstruir a votação dos dispositivos na sessão do Congresso Nacional.



Parlamentares do grupo "Muda Senado, Muda Brasil" querem mais tempo para analisar o conteúdo dos projetos encaminhados pelo Executivo nesta terça. Um deles devolve parte das emendas do relator-geral do Orçamento para o controle do governo, mas ainda mantém o poder do relator definir o destino de R$ 15 bilhões.



O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), afirmou que é preciso manter os vetos presidenciais e se manifestou contra o conteúdo do projeto. De acordo com ele, o governo precisa ficar com o controle total dos R$ 30 bilhões, não entregando nada ao Congresso.



"É o preço da prostituição, é isso que nós estamos negociando agora se vai pagar R$ 30 (bilhões), se vai pagar R$ 15 (bilhões), se fica R$ 10 (bilhões) com a Câmara, se fica R$ 5 (bilhões) com o Senado", disse Major Olimpio no plenário da sessão.