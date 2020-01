Bolsonaro: Se eu estiver bem lá na frente, vejo se vou partir para a reeleição

O presidente Jair Bolsonaro disse no início da noite desta sexta-feira, 3, que não vai decidir agora se vai disputar nova eleição presidencial em 2022. "Se eu estiver bem lá na frente, vejo se vou partir para a reeleição ou não", afirmou em entrevista à Band TV.



Bolsonaro disse que quem governa preocupado com reeleição acaba querendo "agradar todo mundo" e este é "caminho do insucesso".



O presidente afirmou ainda que sempre pede ao povo que veja para onde outros presidentes estavam levando o Brasil e disse que "90% do que quer" para o País depende do Parlamento, do "deputado que cada um votou".



"Não posso governar de costas para o Parlamento, vou para o diálogo", afirmou na entrevista.