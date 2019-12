Bolsonaro assina decreto e mínimo será de R$ 1.039 em 2020

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente(Sem partido) assinou nesta terça-feira (31) o decreto que de. O valor será de, oito reais acima do valor aprovado pelo Congresso no orçamento, que era R$ 1.031.A decisão foi tomada após reunião com o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, no Palácio da Alvorada. O salárioA medida provisória com o novo valor foi assinada na manhã de terça-feira por Bolsonaro, após reunião com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, no Palácio do Alvorada. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira, 31.O Orçamento de 2020, aprovado no último dia 17 por deputados e senadores, previa salário-mínimo de R$ 1.031, sem aumento real. O reajuste apenas compensava a perda da inflação estimada para este ano.O valor havia sido proposto pelo governo em novembro, por causa da revisão pelo Ministério da Economia da estimativa do INPC, índice de inflação usado como base para o cálculo, que passou de 4% para 3,5%.