Prefeito Chiquinho Campaner é morto a tiros em Ribeirão Bonito

O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner (PSDB), de 57 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 26, na zona rural do município do interior de São Paulo. O chefe de gabinete da prefeitura, Edmo Marquette, e um amigo, Ary Santa Rosa, foram baleados, mas sobreviveram.



Chiquinho Campaner, como era conhecido, foi atingido por quatro disparos e morreu na hora. Os três estavam em um carro oficial e retornavam de um sítio quando foram alvos de uma emboscada, segundo a Polícia Civil. Até a manhã desta sexta-feira, 27, nenhum suspeito tinha sido preso.



Os homens foram socorridos por um lavrador que passava pela estrada e ouviu pedidos de socorro. A polícia foi acionada, e os feridos foram levados para a Santa Casa de São Carlos, na mesma região. Conforme a Polícia Civil, o prefeito não havia feito nenhum registro de ameaças.



Conforme o delegado Reinaldo Machado, os dois feridos disseram que um homem encapuzado saiu do mato e abordou o carro, que seguia em baixa velocidade, fazendo os disparos.



Antes de ser eleito prefeito, em 2016, Campaner havia sido vereador por três mandatos. Em setembro último, a Justiça arquivou uma ação civil pública em que era acusado de usar dinheiro do erário para propaganda pessoal. Um pedido de cassação contra ele foi rejeitado pela Câmara.



O governador em exercício, Rodrigo Garcia (DEM), lamentou a morte e pediu empenho nas investigações. "Todo empenho da polícia nas investigações para apurar as circunstâncias de sua morte e das demais vítimas baleadas e encontrar os autores deste violento crime", afirmou. O PSDB divulgou nota lamentando a morte do prefeito e manifestando repúdio ao crime.