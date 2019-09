Bolsonaro: 'os que me antecederam roubaram bilhões, mas foram julgados por Moro'

O presidente Jair Bolsonaro fez um elogio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em seu discurso na abertura da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na manhã desta terça-feira, dia 24.



Bolsonaro afirmou que presidentes que o antecederam "desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto", mas foram "julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o Doutor Sérgio Moro."



O mandatário brasileiro, ao dizer que o Brasil reafirma seu compromisso com os direitos humanos e com a defesa da democracia, afirmou que esses valores "caminham juntos" com o combate à corrupção e à criminalidade. Bolsonaro disse que, devido a medidas tomadas em seus primeiros meses de governo, o número de homicídios no País caiu mais de 20%. O presidente também mencionou a extradição do italiano Cesare Battisti para a Itália e disse que "terroristas sob o disfarce de perseguidos políticos não mais encontrarão refúgio no Brasil."



O presidente prometeu seguir contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo sem impunidade e sem "esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos", e disse que o Brasil está, hoje, mais seguro e hospitaleiro. "Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil", afirmou o presidente, citando que o País já estendeu isenção de vistos para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá e estuda adotar medidas similares para outros países, como China e Índia.