Apartamento com 4 quartos para alugar no bairro Lourdes, 260m² (foto: Reprodução/Lugar Certo)

Em reunião queo procurador Leonardo Azeredo dos Santos r eclamou de seu salário de. “Estamos vivendo à base de comprimidos, à base de antidepressivos (...) Vamos virar pedintes quase?”, declarou o magistrado para seus colegas e para o procurador-geral

De acordo com, a renda média de um brasileiro é depor mês. Aé de. Hoje noexistem, destesvivem com rendimento abaixo do mínimo necessário à sua sobrevivência. São no total,, na pesquisacalcula que o salário mínimo necessário para uma família viver, de acordo com a, deveria ser deO salário do procuradores é quase. Após levantamento feito, descobrimos, quanto é a vida de alto de luxo na capital mineira.

O Estado de Minas fez as contas de como uma família de quatro pessoas poderia viver com essa renda mensal de R$ 24 mil.

Veja a lista:

Aluguel de apartamento de luxo de 260 metros quadrados em Lourdes : R$ 5 mil



: R$ 5 mil Condomínio: R$ 1 mil



R$ 1 mil Mensalidade de Colégio Particular (Bernoulli): De R$1.692 até R$2.422

(Bernoulli): De R$1.692 até R$2.422 Salário de Empregado Doméstico : R$998,00 (mínimo)/ R$1.180 (piso salarial em Minas Gerais)

: R$998,00 (mínimo)/ R$1.180 (piso salarial em Minas Gerais) Pensão : De acordo com Pedro Lessi, a Lei de Alimentos (5478/68) nada fala a respeito de valores e percentuais, mas a jurisprudência fixou o entendimento de que a pensão deve girar em torno de 33% (ou um terço). No caso do procurador, isto equivale a R$7.920

: De acordo com Pedro Lessi, a Lei de Alimentos (5478/68) nada fala a respeito de valores e percentuais, mas a jurisprudência fixou o entendimento de que a pensão deve girar em torno de 33% (ou um terço). No caso do procurador, isto equivale a R$7.920 Supermercado: R$2.000

R$2.000 Combustível de dois carros: R$2.000

Leonardo Azeredo vai receber R$ 288 mil durante o ano, isto sem o décimo terceiro e, mesmo assim, ele afirma que o reajuste é uma injustiça. “Quero saber se nós, no ano que vem, vamos continuar nessa situação ou se vossa excelência já planeja alguma coisa, dentro da sua criatividade para melhorar nossa situação. Ou se vamos ficar nesse miserê” , questionou em sessão.

'Tanta limitação'



O procurador ainda justificou o motivo de sua angústia. “Infelizmente, não tenho origem humilde. Não sou acostumado com tanta limitação”, disse. “Todo mundo já verificou que é um salário relativamente baixo. Sobretudo para quem tem mulher e filho (...) Não sei se vou receber a mais, se vai ter algum cálculo dos atrasados que vai me salvar, salvar minha pele.”



Caso aconteça de Minas Gerais assinar o acordo de recuperação fiscal com o governo federal, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, o estado pode ficar impedido de conceder qualquer reajuste salarial e este é o motivo de “revolta” do procurador.



*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.