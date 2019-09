''Como o cara vai viver com 24 mil reais?'', reclama procurador mineiro

(foto: Reprodução/ Wikipédia)

estão insatisfeitos com o salário mensal de. Em umdo estado, alguns integrantes expuseram opiniões sobre a atual remuneração, com direito a desabafo e apelo.

“Um salário relativamente baixo, sobretudo para quem tem filhos. Como o cara vai viver com 24 mil reais?”, esse foi o questionamento feito pelo procurador da Justiça de Minas Gerais, Leonardo Azeredo dos Santos, em reunião extraordinária da câmara de procuradores que debatia o orçamento do Ministério Público para 2020.

Na hipótese de Minas Gerais assinar o acordo de recuperação fiscal, o Estado corre risco de ficar impedido de realizar reajustes salariais, assim como fez o estado do Rio de Janeiro. Esse acordo, se confirmado, irá afetar também o Ministério Público.

Em um áudio de uma hora e quarenta minutos, divulgado no site do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pode-se ouvir, aos 31 minutos de reprodução, o momento em que Leonardo solicita direito de palavra e desabafa diante do procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, e de outros colegas. No discurso, ele diz estar baixando “seu estilo de vida” para sobreviver.



“Quero saber se nós, no ano que vem, vamos continuar nessa situação ou se vossa excelência já planeja alguma coisa, dentro da sua criatividade, para melhorar nossa situação. Ou se vamos ficar nesse mizerê. Quem é que vai querer ser promotor, se não vamos mais ter aumento, ninguém vai querer fazer concurso nenhum", disse Leonardo Azeredo. O membro do Ministério Público ainda revelou estar usando remédios controlados e antidepressivos para aguentar a situação atual e que já reduziu seu “estilo de vida” para conseguir arcar com as contas.



“Estou fazendo a minha parte. Estou deixando de gastar R$ 20 mil de cartão de crédito e estou passando a gastar R$ 8 (mil), para poder viver com os meus R$ 24 mil. Agora, eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimidos, à base de antidepressivo. Estou falando desse jeito aqui com dois comprimidos sertralina por dia, tomo dois ansiolíticos por dia e ainda estou falando desse jeito. Imagine se eu não tomasse? Ia ser pior que o ‘Ronaldinho’. Vamos ficar desse jeito? Nós vamos baixar mais a crista? Nós vamos virar pedinte, quase?”, conclui.



Durante a sessão, ainda foi discutida a extinção do concurso para oficial de Justiça em grandes cidades de Minas. O intuito é terceirizar o serviço, como foi feito com analistas de sistemas.



O jornal Estado de Minas entrou em contato com o MPMG para verificar se o órgão irá tomar alguma atitude a respeito do salário ou incrementar algum benefício que possa ser adicionado ao pagamento dos procuradores. Assim que houver um retorno da instituição, esta reportagem será atualizada.



*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen