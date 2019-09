Datafolha: Moro mantém aprovação acima de 50% e é o mais bem avaliado do governo

Ministro Sérgio Moro (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil )

O ministro da Justiça,, continua como o mais bem avaliado do governo, com 54% de ótimo ou bom, segundo pesquisa do Instituto Datafolha.No último levantamento, em julho, a aprovação de Moro estava praticamente no mesmo nível, em 55%. A avaliação positiva do titular da pasta da Justiça se mantém mesmo após os contínuos vazamentos de conversas entre Moro e integrantes dae supera em 25 pontos a aprovação do presidente Bolsonaro, de 29%.Depois do ex-juiz, o ministro mais bem avaliado é(Economia), com 38% de ótimo ou bom, seguido por Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), com 36%.Dois ministros envolvidos em recentes polêmicas, o do Meio Ambiente,, e o da Educação,, têm aprovação semelhante à de Bolsonaro.O primeiro, em meio ao aumento das queimadas nae às críticas internacionais, alcançou 30% de ótimo ou bom, 12 pontos a menos do que no último levantamento, segundo o Datafolha. Weintraub tem os mesmos 29% de Bolsonaro.O Datafolha entrevistou 2.878 pessoas, em 175 municípios de todas as regiões do País.