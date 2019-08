O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 8, que o Exército brasileiro é o responsável pela manutenção da democracia e da liberdade do país. Ele participou nesta manhã de uma cerimônia de promoção de 16 oficiais-generais do Exército, em Brasília.



"A Deus devemos nossas vidas e ao Exército Brasileiro devemos nossa liberdade", disse. Sem citar nomes, o presidente afirmou que alguns de seus colegas "no passado, tombaram por essa liberdade" e disse que outros "tiveram sua reputação praticamente destruída pela infâmia e pela mentira".



"Mas temos a consciência de que estávamos no caminho certo. Agora, sob nova direção de alguém que tem o coração verde amarelo como vocês, vamos ter a oportunidade de colocar o Brasil no lugar que ele merece. E esta instituição é importantíssima para que a gente venhamos alcançar este êxito", disse.



Ao comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, Bolsonaro disse que, no futuro, ele será reconhecido como "o homem que foi responsável pela manutenção da nossa democracia e nossa liberdade", repetindo o que já havia dito em relação à instituição.