Promotores linha dura criam #EuApoioDeltan

Os promotores e procuradores da linha dura criaram #EuApoioDeltan e alegam que tolerar eventual afastamento do coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato "equivale a ser conivente com corruptos, com a cleptocracia, com a vitória do mal".



Por meio da entidade que os reúne, o Ministério Público Pró-Sociedade, os apoiadores de Deltan Dallagnol afirmam que "seria ato ilegal e inconstitucional tal afastamento, com base em dados telemáticos ilicitamente obtidos, inclusive, sem qualquer tipo de perícia que comprove a veracidade ou não das informações ali contidas: até porque inviável constitucional e tecnicamente".



Desde o início de junho, diálogos via Telegram atribuídos a Deltan e ao ex-juiz Sérgio Moro estão sendo divulgados indicando suposto conluio na Lava Jato. O procurador e Moro não admitem a autenticidade das mensagens hackeadas de seus celulares.



Deltan tem sido questionado frequentemente perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Na próxima terça, 13, o colegiado deverá colocar em pauta processos administrativos que podem culminar no seu afastamento da Lava Jato.



Na avaliação do MP Pró-Sociedade, Deltan e Moro são alvo de "uma violência maior da que ocorreu na Itália após as Mãos Limpas" - ação sem precedentes de magistrados e procuradores contra malfeitos no poder público que acabou sendo fulminada por forças políticas.



"O 'establishment' opera para destruir a luta contra a corrupção e garantir que nunca mais seja viável", alerta MP Pró-Sociedade.



Em nota divulgada nesta quinta, 8, a entidade faz um apelo público ao Conselho Nacional do Ministério Público e também .



"O MP Pró-Sociedade roga ao Conselho Nacional do Ministério Público que preserve a autonomia e a atividade-fim do MP e pede à Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) que faça uma defesa pública, clara e incisiva da Lava-Jato e desse destacado, incansável e nobre membro do Ministério Público."



