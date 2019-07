Moro parabeniza seleção por vitória na Copa América via Twitter

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que esteve no Maracanã para assistir à vitória do Brasil por 3X1 contra o Peru, na final da Copa América, tuitou logo depois do jogo; "Parabéns, Brasil, vitória dentro de campo e também fora. Copa América sem incidentes de violência em todo o período."



Mais cedo, o ministro já havia tuitado: "Brasil e Peru fazem, na Copa América, o clássico da Lava Jato/Caso Odebrecht. Foram os dois países da AL que mais agiram, em processos criminais, contra a corrupção. Houve intensa cooperação do Brasil com o Peru. Os dois países ganharam. Pena que no futebol só um pode ganhar."