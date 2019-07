Governo publica 9 nomeações de embaixadores e representantes no exterior

O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta sexta-feira, 5, nove nomeações para postos diplomáticos do Brasil no exterior. Dentre elas, a do ex-chanceler Antonio Patriota como embaixador no Egito e Eritreia e de Carlos Alberto Simas Magalhães para embaixador em Portugal. Há ainda a nomeação de José Pedro Corrêa Costa como cônsul-geral do Brasil em Washington (EUA) e de Henrique da Silveira Sardinha Pinto como embaixador do Brasil na Santa Sé.



Indicações



O presidente Jair Bolsonaro também fez novas indicações para representações do Brasil. Os indicados serão submetidos à apreciação do Senado Federal para, depois e se aprovados, serem nomeados. São eles: Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas para embaixador em Chipre; Rubem Antonio Correa Barbosa para embaixador no Casaquistão e, cumulativamente, junto Quirguiz e Turcomenistão; Eduardo Ricardo Gradilone Neto para embaixador na República Eslovaca; e Ary Norton de Murat Quintella para embaixador na Malásia e, cumulativamente, no Estado do Brunei Darussalam.