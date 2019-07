Bolsonaro escolhe Carlos Velloso Filho para ministro do TSE

(foto: Velloso Advocacia/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro nomeou, nesta quinta-feira, o advogado Carlos Mário Velloso Filho para a vaga de juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo integrante da corte é filho do ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Mário Velloso e atua na advocacia há mais de 30 anos. Velloso Filho entra na vaga de Sérgio Silveira Banhos, nomeado para o cargo de ministro titular do TSE.





Velloso filho é formado em direito pela Universidade de Brasília, foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, entre 2001 e 2003, e é procurador da República no DF, onde entrou por concurso público em 1988.



Já atuou no Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda entre 1987 e 1988, cargo que corresponde atualmente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), vinculado ao Ministério da Economia. O novo integrante do TSE ainda atuou em diversos outros conselhos e entidades ligadas ao direito e tem sites jurídicos e revistas especializadas.

Velloso era o terceiro na lista tríplice votada pelos ministros do STF e encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, com 8 votos. A lista era encabeçada pela advogada Daniela Teixeira, que defendeu publicamente, em sessão da Câmara sobre violência contra mulheres, a condenação de Bolsonaro no caso em que ele é réu por incitação ao crime de estupro. O advogado Marçal Justen Filho, foi o segundo mais votado, com 9 votos.