Bolsonaro diz que Programa de Parcerias de Investimentos deve ir para Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 18, que o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) deve deixar a Secretaria de Governo da Presidência e ser incorporado à Casa Civil, comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni.



"O PPI deve ir para o Onyx, está sendo discutido, não vamos ter problemas com esta nova configuração. Todos cada vez se conscientizam que trabalham para um objetivo comum que é o bem estar da população brasileira", disse o presidente a jornalistas após evento no Palácio do Planalto.



Bolsonaro afirmou que "pouquíssimas mudanças" serão feitas na pasta com a chegada do novo ministro, o general do Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira. Ele foi escolhido para comandar a Secretaria de Governo depois de Bolsonaro demitir na semana passada o então ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. O presidente disse ainda que "poucas pessoas vão ser mexidas" na Secretaria de Governo e que a Secretaria de Comunicação deve ser mantida na pasta.



"Ele (Ramos) é uma pessoa que tem uma vivência, diferente do anterior (Santos Cruz), porque foi assessor parlamentar por dois anos, é conhecido por muitos de vocês da imprensa. E isso, a parte política, vai ajudar bastante a chegada do general Ramos aqui (no governo)", disse Bolsonaro.



Segundo o presidente, apesar de Ramos ainda estar na ativa - devido à "burocracia" -, o general começou hoje a ser informado sobre os detalhes da pasta e já pode "colocar gente que vai trabalhar efetivamente com ele".



Questionado por jornalistas, o presidente disse que não há previsão de novas demissões de ministros. "Mas a gente está sempre monitorando. Se tiver que fazer mudança, a gente faz. Sem trauma e sem problema nenhum."