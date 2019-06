Prefeito de Florianópolis é preso sob suspeita de participar de grupo criminoso

A Policia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira, 18, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (sem partido); o delegado Fernando Caieron, da própria PF; e o ex-secretário estadual da Casa Civil Luciano Veloso Lima.



Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que violaria o sigilo de operações policiais em Santa Catarina, além de construir um esquema para bloquear o monitoramento de órgãos públicos.



Chamada de Chabu, a operação ainda cumprirá outros mandados de prisão ao longo do dia, além de promover busca e apreensão em endereços dos suspeito.



De acordo com a PF, a organização criminosa era composta por políticos, empresários e policiais da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) lotados em serviços de inteligência. O grupo buscava atrapalhar investigações policiais em troca de vantagens financeiras.



As provas da investigação, segundo a PF, apontam prática de associação criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, tráfico de influência e corrupção ativa.



Defesas



Gean Loureiro estava prestando depoimento à polícia no final da manhã desta terça-feira. A assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou que vai esperar ter mais informações para se pronunciar. A reportagem não localizou os advogados de Caieron e de Veloso Lima, que atuou na gestão do ex-governador do Estado Pinho Moreira (MDB), em 2018. O espaço está aberto para as manifestações dos citados.