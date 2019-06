Bolsonaro elogia Montezano e diz que ele 'tem tudo para dar certo' no BNDES

(foto: Marcos Corrêa/PR )

O presidente Jairdefendeu a nomeação do economistapara a Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (). O chefe do Executivo federal evitou dar declarações sobre o que espera do novo mandatário do banco de fomento e limitou-se a elogiá-lo, dizendo que “tem tudo para dar certo”.A sucessão do economistay por Montezano no BNDES será acompanhada de desafios cruciais. Entre eles, a devolução de recursos para o, um desejo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a abertura da “” do banco de fomento, uma obsessão de Bolsonaro.“(Minha expectativa com Montezano é a) melhor possível. É Jovem,, inteligente. E tem tudo para dar certo. Já o conhecia e, por coincidência, morou em um mesmo prédio que morei”, disse.tem uma expectativa de que o BNDES devolva R$ 126 bilhões ainda em 2019. Até o momento, foram pagos R$ 30 bilhões.A abertura da “caixa preta” é um termo que Bolsonaro usa desde as eleições para dar transparência aos empréstimos do banco de fomento durante as gestões petistas, como recursos concedidos a países como Cuba e Venezuela. Além dessas exigências, o governo também espera de Montezano atuação firme na venda de participações do, braço de participações da instituição.