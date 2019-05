'Toda manifestação é legítima e mostra que a democracia está viva', diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou na manhã desta terça-feira, 28, que as manifestações do último domingo, 26, em apoio ao governo Bolsonaro, e as ocorridas no dia 15, pela Educação, são legítimas e mostram que a democracia brasileira está viva. O deputado admitiu, no entanto, que ambos os movimentos passam mensagens que devem ser entendidas pela classe política.



Mais cedo, Maia participou de café da manhã no Palácio da Alvorada com os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para tratar de um pacto entre os três Poderes.



Ao deixar o Ministério da Economia no final da manhã, Maia negou que esse pacto seja um desdobramento das manifestações recentes nas ruas. "O presidente Toffoli propôs o pacto entre os Poderes há dois meses. Não foi após as manifestações", esclareceu.



Questionado se assinará o pacto proposto por Toffoli, Maia respondeu que levará o texto aos líderes da Câmara e só com o aval da maioria deles assinará o documento em nome da Casa.