Petista é eleito primeiro secretário da Alesp

Em uma articulação que envolveu a bancada governista liderada pelo PSDB, o deputado estadual Ênio Tatto (PT-SP) foi eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Tatto teve 70 votos, contra 21 de Major Mecca (PSL).



"Serei o primeiro secretário de todos os 94 deputados", afirmou Tatto, em mais um sinal de pacificação do plenário.



O gesto ocorreu após discussões no plenário, reflexo ainda da escolha de Cauê Macris (PSDB) como presidente da Alesp. A mesma articulação que levou Tatto à primeira secretaria foi a que alçou o tucano à reeleição.



Mais uma vez, o deputado Arthur Mamãe Falei (DEM) protagonizou bate-boca com petistas. A candidata derrotada a presidente da Alesp Janaína Paschoal (PSL) também entrou na confusão. Ela tentou fazer um discurso, mas o microfone estava desligado.