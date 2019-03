Dez comissões permanentes da câmara definem presidentes

A Câmara dos Deputados escolheu nesta quinta-feira, 14, presidentes de dez comissões permanentes. Das que estava previstas para serem definidas, apenas a de Legislação Participativa não o fez e adiou para a próxima semana a escolha de seu presidente. A reunião foi encerrada por falta de quórum e reagendada para a próxima quarta-feira, 20, às 14 horas.



Com 22 anos, a deputada mais jovem da Casa, Luisa Canziani (PTB-PR), foi escolhida por unanimidade para presidir Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.



A de Turismo elegeu o deputado Newton Cardoso Jr (MDB-MG).



A de Esporte ficou com o deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE).



O colegiado de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi para Gilberto Nascimento (PSC-SP).



O deputado João Maia (PR-RN) foi eleito para a de Defesa do Consumidor e destacou que quer aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor que é de 1990, quando não existia e-commerce.



O PT elegeu a deputada Benedita da Silva (RJ) para a comissão de Cultura e Helder Salomão (ES) para a de Direitos Humanos.



Já o PSB elegeu o deputado de primeiro mandato Rodrigo Agostinho (SP) para a Comissão de Meio Ambiente e a deputada Lídice da Mata (BA) para a de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.



Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, foi eleito para a Comissão de Relações Exteriores.