(foto: Arte/Soraia Piva)

O Leão, o general, o ex-juiz e o tucano

Deu no New York Times. O Leão da esquerda da América Latina não ruge mais. Condenado de novo por corrupção, deixa o seu futuro político nublado. O registro vem das últimas notícias na secção Américas. Latest news/Americas: “Brazil’s ‘Lula’ Convicted Again of Corruption, Clouding His Political Future”.



“Former President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil, who was jailed last April, on a corruption conviction, was sentenced on Wednesday to nearly 13 more years in a new graft case, making it increasingly unlikely that a man once considered the lion of Latin America’s left would ever recover his political clout”. Leia-se, influência.



Mr. da Silva, a two-time president who left office in 2011 with a record-high approval rating, was leading in the polls last year to win another term even after he went to jail. But less than a month before the vote, electoral authorities barred him from running because of the corruption conviction.



Feb. 6, 2019 SÃO PAULO, Brazil.



A tradução simultânea é como estragar por causa da corrupção uma biografia que tinha respeito mundial. Foi o que fez Mr. da Silva. Afinal, agora Lula quer ficar longe é de Curitiba, sede da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF). A sua influência política para recuperar o espaço da esquerda brasileira está estacionada no Paraná.



O algoz de Lula esteve anteontem na Câmara dos Deputados, para detalhar o seu pacote anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu elogios, mas apanhou da esquerda e de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), aquele que, na atual composição, entre os 11 tem nada menos que oito indicados pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Melhor nem tratar disso. Eles que se entendam. Mas que há ciúmes, há.



Então chega de PT, já que tem tucano e a Suíça no meio do caminho. A Segunda Turma do Supremo reconheceu que a punição já está extinta, mas os suíços alegam que as empresas off-shore usadas por José Serra (PSDB) são alvos de confiscos e por fazer circular dinheiro e que “nem estão domiciliadas no Brasil”. O desfecho é melhor esperar, mas é certo que ele coloca mais um problema no ninho tucano, que já anda em verdadeiro inferno astral político.



Por fim, é preciso torcer para que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se restabeleça logo da cirurgia. Afinal, o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), não anda inspirado. Depois de ser alvo do ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, declarou: “Eu sou um cara legal, pô”. E, só pode ser por ironia, declarou ainda: “Coitado do Lula. Infelizmente não soube distinguir o público do privado. É triste”. Haja tanta tristeza assim do general.



Ao arquivo

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu em 20 de dezembro do ano passado o arquivamento de denúncia contra o ex-senador José Sarney apresentada pelo seu antecessor, Rodrigo Janot, em agosto do ano passado. Na alegação, a procuradora Dodge ressalta que, em razão do tempo decorrido das acusações e da idade do ex-presidente da República José Sarney (DEM), não pode mais haver punição. Parece notícia velha, mas com recesso de fim de ano e tudo mais, só agora veio a público.



Já o Temer...

Em razão do fim do mandato presidencial, ocorrido em 1º de janeiro, encerra-se a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar o presidente por supostos crimes cometidos. O fim do mandato acarreta ainda a permissão para que o ex-presidente seja processado e julgado por atos anteriores ao mandato. Sendo assim, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que fosse enviado à 10ª Vara Federal de Brasília (DF) e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) os autos dos inquéritos envolvendo o ex-presidente Michel Temer.



Sem discriminar

“A perseguição a Lula não para. Uma segunda condenação a jato foi proferida, exatamente quando cresce a possibilidade de Lula ser Nobel da Paz. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior do que seus carrascos.” E apresenta projeto na Câmara dos Deputados, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR). “É por meio da liberdade de imprensa que os poderes constituídos podem ser fiscalizados, a população informada e a democracia, finalmente garantida”. Art. 2º - “As autoridades da Administração deverão obedecer aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e da não discriminação quando oferecida informação pública.”



O Twitter

Bolsonaro disse que, embora “reconheça o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la”, o financiamento das atividades culturais “não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal”. “O Estado tem maiores prioridades”. Nota oficial do hospital explica: “Apresentou, ontem à noite, episódio isolado de febre sem outros sintomas associados. Foi realizado um ajuste na antibioticoterapia e mantidos os demais tratamentos. Continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdome e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral”.



Agora topa?

“Eu estou solto, babaca. E Lula está preso, babaca. Eu estou solto, 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum malfeito. Eu sou limpo. Eu sou limpo. Engole essa. Engole essa.” O ataque, desta vez, não foi de Cid, mas do irmão Ciro Gomes em ato na Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE). É, pelo jeito, quem diz estar aposentado, mas deixou uma porta aberta caso Ciro seja candidato daqui a quatro anos, é o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB). Só assim ele toparia voltar à política. Uma porta entreaberta aos seus amigos Lacerda admite.



PINGAFOGO



O deputado João Daniel (PT-SE), pede a revogação do artigo que extinguiu, na prática, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em Medida Provisória (MP) editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para que fique claro:



O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), instituído em 1993, não consta da nova estrutura ministerial, no governo Bolsonaro. Então a MP extinguiu o Consea? A Casa Civil informa: o Consea, junto os demais conselhos vinculados à Presidência, foram extintos.



Um decote atropelando as notícias só poderia acontecer mesmo no Brasil. E olha que o carnaval é só no mês que vem, não em fevereiro, como tradicionalmente acontece. É, mas a deputada estadual de Santa Catarina Paulinha (PDT) continua em alta. Por bem ou por mal.



Se tem Venezuela Solidarity e uma multidão de quase 100 pessoas convocadas pelo grupo de esquerda para exigir a devolução do ouro de Nicolás Maduro, o ditador que comanda o país, um bom dia a todos nesta sexta-feira, véspera do fim de semana. Divirtam-se.