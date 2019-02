Alcolumbre pede e Tebet retira candidatura à Presidência do Senado

Ao fim do seu discurso como candidato à Presidência do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) fez um apelo para que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) retirasse sua candidatura. Pedido aceito pela parlamentar.



Alcolumbre pediu à Tebet que ela "fizesse um gesto", elencando que Major Olímpio (PSL-SP) e Alvaro Dias (Podemos-SP) já tinham o feito. Ou seja, que ela retirasse sua candidatura. Na sequência, a senadora pediu a palavra e se retirou do pleito. A senadora foi derrotada por Renan Calheiros (MDB-AL) dentro do partido e decidiu apoiar o adversário, Alcolumbre.



Com isso, restam até este momento na disputa Alcolumbre, Renan, Fernando Collor (PROS-AL), José Reguffe (Sem partido-DF) e Esperidião Amin (PP-SC).



Independência do Senado e "nova ordem" foram palavras usadas pelo senador Alcolumbre para defender sua candidatura no plenário da Casa. "Minha candidatura é uma forma de esperança", disse. "Para a independência dos poderes e autonomia parlamentar, não precisamos de mais do mesmo", afirmou.



"Somos nós, como representantes do povo, somos os primeiros a acreditar que podemos fazer o Brasil ser muito maior do que é", disse. Ele citou que os desafios do País são "imensos" e citou a crise fiscal e política.



"Precisamos dar um passo a frente para deixar no passado aqueles que querem se perpetuar no poder. Devemos ser a voz da República e a República é o povo brasileiro. Temos que recuperar nossa imagem pelo exemplo. A expectativa é enorme em relação a nossa atuação", disse.



Ele criticou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta madrugada que definiu que a votação do Senado seja secreta. "O que vimos ontem e o que ocorreu nessa madrugada mostra que os poderes têm que ser independentes", disse. Amin é o próximo a discursar.