Grupo anti-Renan ainda discute candidatura de consenso para o Senado

Faltando poucos minutos para o início da sessão no Senado, parlamentares que fazem oposição ao grupo de Renan Calheiros (MDB-AL) ainda discutem a possibilidade de buscar consenso em torno de uma candidatura que possa fazer frente ao alagoano. A reunião acontece neste momento no gabinete de Tasso Jereissati (PSDB-CE) e conta com a presença dos senadores Eduardo Girão (PROS-CE), Simone Tebet (MDB-MS) e Izalci Lucas (MDB-DF) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).