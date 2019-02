Berger defende entendimento de Alcolumbre com lideranças sobre comando da sessão

O senador Dário Berger (MDB-SC) defendeu na noite desta sexta-feira, 1º, que Davi Alcolumbre (DEM-AP) chame as lideranças da Casa para um entendimento e, se for o caso, abra mão do comando da sessão. Alcolumbre (DEM-AP) ocupa neste momento a presidência da Casa, mas já sinalizou a intenção de ser também candidato ao comando do Senado, em votação que deve ocorrer hoje. Outros parlamentares criticam a postura do demista.



No plenário, o senador Eduardo Girão (PROS-CE) também fez um apelo à senadora Kátia Abreu (PDT-TO) para que ela devolva a pasta com documentos da sessão para que os trabalhos continuem.



Kátia pegou a pasta após muita confusão entre os senadores, que votaram pela eleição à presidência da Casa com voto aberto. Ela critica a postura de Alcolumbre.



Usurpador



O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou que não está usurpando suas funções, ao ocupar a presidência do Senado na sessão de hoje. "Vou continuar exercendo minhas atribuições", disse. "Estou cumprindo meu papel. Aceito a oposição, mas não admito as ofensas"



Alcolumbre afirmou que foi agredido verbalmente pelos senadores e senadores, que o criticaram por exercer o comando da sessão de hoje. Alcolumbre ocupa o comando da sessão, mas é também candidato à presidência da Casa. Isso tem sido alvo de críticas de senadores que apoiam o candidato Renan Calheiros (MDB-AL).



"Espero ter o respeito dos senadores e senadoras. Eu jamais ofenderia um senador como vi acontecer nesta sessão", disse Alcolumbre.