Candidato, Van Hattem (Novo) defende rompimento com velhas práticas da Câmara

O candidato à presidência da Câmara pelo Partido Novo, Marcel Van Hattem (RS), foi o primeiro a discursar na sessão plenária que decidirá o próximo ocupante do posto máximo da Casa. Ele defendeu o rompimento com velhas práticas e o fim de privilégios, como o foro privilegiado. Ele afirmou ainda que a Câmara precisa retomar credibilidade e o protagonismo.



"Precisamos recuperar credibilidade nesse parlamento, eliminar o que for privilégio. A eliminação do foro privilegiado precisa ser pautada", disse. Ele também defendeu a reforma da Previdência e a reforma da lei de execução penal.



O Partido Novo é um dos únicos que não participa de blocos nessa eleição e inicia, como legenda, seus primeiros mandatos no Congresso. Van Hattem criticou práticas que disse serem comuns na Câmara, como a pouca previsibilidade nas pautas de votação. O candidato defendeu mais transparência e maior protagonismo da Casa, de forma independente. "Temos de voltar a ser protagonistas. A Câmara, de forma independente, precisa estar em harmonia com os demais poderes", disse.