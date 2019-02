Emedebista tem candidatura para 1ª vice-presidência da Câmara barrada

A candidatura do deputado Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) foi indeferida pelo presidente da sessão preparatória para a eleição da Mesa Diretora, Gonzaga Patriota (PSB-PE), porque ele pertence a um partido diferente do que tem direito à vaga, de acordo com o acordo de líderes fechado mais cedo.



No arranjo feito entre os blocos partidários, coube ao PRB indicar o seu presidente, o deputado Marcos Pereira (SP) para o cargo.



Pelo regimento, a candidatura de Diniz seria viável, mas o acordo fechado nesta tarde se sobrepôs às regras porque todos os líderes do bloco PSL/PP/PSD/MDB/PR/PRB/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN assinaram um documento concordando com a divisão dos cargos por partidos.