Começa a reunião de líderes para definir composição da Mesa Diretora da Câmara

Os novos líderes partidários da Câmara dos Deputados iniciaram no período da tarde desta sexta-feira, 1º de fevereiro, a reunião que definirá a composição da Mesa Diretora da Casa.



Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tentará a reeleição nesta sexta, querem convencer os demais líderes a fecharem um acordo para que os nomes indicados para os cargos sigam as escolhas partidárias, seguindo o acordo fechado por Maia com as legendas.



Ao PSL, por exemplo, partido do presidente Jair Bolsonaro, Maia prometeu a segunda vice-presidência. Já a primeira iria para o PRB.



Alguns parlamentares, no entanto, defendem que, qualquer deputado possa concorrer a um cargo na Mesa Diretora, conforme estabelece o Regimento Interno. São as chamadas candidaturas avulsas. Os nomes serão escolhidos por votação secreta.



Quem decidirá se acatará o acordo de líderes, caso ele seja fechado, é o deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE). Ele presidirá a sessão da eleição por ser o deputado com o maior número de mandatos.