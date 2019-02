Correção: Bolsonaro faz videoconferência com Heleno

A nota enviada anteriormente trazia incorreções. Flávio Coelho Peregrino, citado na matéria, não exerce a função de porta-voz do Planalto. As informações em questão são atribuídas à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência. Segue a nota alterada - o título também foi modificado.



O presidente Jair Bolsonaro realizou, nesta sexta-feira, dia 1º, uma videoconferência com o ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.



Mais cedo, a assessoria de Bolsonaro havia informado que não havia previsão de encontro com ministros ou despacho realizado pelo presidente para esta sexta-feira. O contato com os ministros está sendo feito por meio do vice-presidente, General Hamilton Mourão, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse a Secom.



O porta-voz da Presidência, General Rego Barros, viajou na noite de quinta-feira para Brasília. Ele deve fazer um pronunciamento da capital federal, previsto para as 17h, mesmo horário em que o Hospital Albert Einstein divulgará um boletim médico atualizado com o estado de saúde do presidente.



A Secom informa que Bolsonaro tem estado de saúde estável e segue em recuperação. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, acompanham a internação do presidente no hospital.