Ministros se reunirão no dia 4; Lorenzoni vai comandar encontro

O porta-voz substituto do Palácio do Planalto, Flávio Coelho Peregrino, afirmou nesta sexta-feira que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, será responsável por coordenar a reunião de alinhamento dos ministros prevista para a próxima segunda-feira, 4.



Em entrevista coletiva no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado, Peregrino enfatizou a discussão da nova proposta da reforma da Previdência, que o governo espera aprovar no Congresso ainda no primeiro semestre deste ano. A expectativa é de que estejam presentes os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto; além de representantes do Banco Central e da Advocacia-Geral da União.



Peregrino abordou operações em Brumadinho e afirmou que o governo federal tem implementado medidas para assistência às famílias da vítimas e medidas cautelares para evitar novos desastres. "Temos recursos, plano de barragens... Operacionalmente, é o Estado de Minas Gerais que está conduzindo o resgate", afirmou.



Uma semana após o rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão, 110 pessoas morreram e 238 seguem desaparecidas.