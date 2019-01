Wilson Lima toma posse como governador do Amazonas

O governador Wilson Lima (PSC) tomou posse no fim da tarde de hoje como governador do Estado do Amazonas. A cerimônia de posse aconteceu no Teatro Amazonas, em Manaus. Também foi empossado Carlos Almeida (PRTB) como vice-governador. "Esse é nosso momento, pertence ao povo do Amazonas. Esse é um capítulo que coloca o povo como protagonista e me coloca como principal instrumento para promover mudanças", disse Lima em seu primeiro discurso como governador.



Após a cerimônia, governador e vice seguiram para o Palácio Rio Negro, sede do governo e residência oficial do governador. No Rio Negro acontece a solenidade de transmissão de cargo. Wilson Lima sucederá Amazonino Mendes (PDT), candidato derrotado à reeleição.