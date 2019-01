Bolsonaro: vamos valorizar aqueles que se sacrificam em nome da nossa segurança

O presidente Jair Bolsonaro fez um aceno a uma de suas bases eleitorais em seu discurso de posse, dizendo que pretende valorizar os policiais "que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança".



"Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e de nossos familiares", disse. "Contamos com o apoio do Congresso para policiais realizarem seu trabalho, merecem e devem ser respeitados."



Bolsonaro também aludiu à sua intenção de facilitar o porte de armas. "Cidadão de bem merece ter meios de se defender", disse.



Uma das principais bandeiras de sua campanha ao Planalto, a segurança pública ganhou forma, entre outros, na defesa do projeto sobre o excludente de ilicitude para as forças policiais, tema controverso que gerou polêmica na campanha.



Bolsonaro exaltou ainda o papel das Forças Armadas e disse que elas vão cumprir com seu papel constitucional, mas que precisam de apoio "para manter capacidade dissuasória para resguardar nossos interesses e fronteiras."