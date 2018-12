Bolsonaro viaja para Brasília na tarde deste sábado

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarcou para Brasília, na Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio, para a cerimônia de posse na terça-feira, 1º de janeiro.



Bolsonaro deixou sua casa na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste, pouco antes das 14h deste sábado. Na saída do comboio do presidente, houve um pequeno tumulto quando Bolsonaro decidiu cumprimentar admiradores que o aguardavam na entrada do condomínio. O presidente eleito acenou para os presentes, com parte do corpo para fora do automóvel em que viajava, e um agente da equipe de segurança do presidente interferiu para impedir a aproximação de integrantes da imprensa e de fãs que tentavam alcançá-lo.



Já em clima de preparativos, Bolsonaro recebeu alfaiate e cabeleireiro em sua casa, no início da manhã. O voo para Brasília estava previsto para decolar às 15h.



Segundo assessores próximos ao presidente, ele ainda não tem agenda pública prevista para os próximos dias, exceto pela cerimônia de posse, no Palácio do Planalto. A solenidade deve ser marcada por forte esquema de segurança, com interdição da Esplanada dos Ministérios e proibição de uso de drones.