Zema anuncia general da reserva do Exército para a Segurança Pública de Minas

O novo secretário de Segurança Pública será o responsável pela interlocução com as forças policiais mineiras e com o Corpo de Bombeiros (foto: Assessoria/Partido Novo) O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), anunciou na noite desta quarta-feira (12), em suas redes sociais, o nome de seu futuro secretário de Segurança Pública, pasta que vai reunir as atuais secretarias de Defesa Social e Administração Prisional. Mario Lucio Alves de Araujo, 62 anos, general de Divisão da reserva do Exército, será o responsável pela área. De acordo com o futuro governo, o secretário de Segurança Pública será o responsável pela interlocução com as forças policiais mineiras e com o Corpo de Bombeiros.

“Estamos trazendo uma pessoa com um currículo admirável na área militar e com a experiência de já ter sido chefe do Estado-Maior e Comandante da 4ª Região Militar em Belo Horizonte”, afirmou o governador eleito Romeu Zema.

Mineiro de Montes Claros, no Norte do Estado, o general Mario Araujo tem formação de oficial de Infantaria e bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, Rio de Janeiro, concluídos em 1977. Possui ainda o curso de aperfeiçoamento em Infantaria, mestrado e doutorado em Ciências Militares e curso de Comando e Estado-Maior, no Rio de Janeiro (RJ).

Candidato ao cargo de Deputado Federal em Minas Gerais pelo PSL, o general Mario Araujo obteve 20.140 votos totalizados (0,20% dos votos válidos), mas não foi eleito nas Eleições 2018.