Doleiro condenado na Lava Jato é preso por falso contrato de trabalho

O doleiro Raul Henrique Srour, condenado na Operação Lava Jato a cinco anos e cinco meses de reclusão em regime semiaberto, foi preso na manhã desta quarta-feira, 10, em Jandaia do Sul, na região norte-central do Paraná.



Segundo o Ministério Público paranaense, logo após ter confirmada sua condenação em segundo grau, o doleiro alterou seu domicílio para Jandaia do Sul, local em que não existe estabelecimento destinado ao cumprimento do regime semiaberto e onde o doleiro nunca teve nenhum vínculo profissional ou pessoal.



Jandaia do Sul, com 21 mil habitantes, fica a quase 400 quilômetros de Curitiba.



Para justificar a mudança, Srour apresentou à Justiça um falso contrato de trabalho, celebrado com uma gráfica da cidade de Borrazópolis, na comarca de Faxinal, que o teria contratado como "vendedor autônomo".



Investigações conduzidas pela 1.ª Promotoria de Justiça de Jandaia do Sul, com o auxílio da Promotoria de Faxinal, revelaram que o doleiro "jamais exerceu a função de vendedor e tampouco pretendia fazê-lo".



Segundo o Ministério Público, "a falsidade foi praticada com o fim de atrair a competência de seu (de Raul Srour) processo de execução para a comarca e assegurar assim que ele não cumprisse pena em unidade prisional no Estado de São Paulo, onde existem estabelecimentos destinados ao regime semiaberto".



As investigações incluíram interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Militar. O doleiro réu da Lava Jato, dois advogados e os proprietários da gráfica foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica.



Defesa



A reportagem está tentando contato com a defesa de Raul Henrique Srour, mas ainda não obteve retorno.