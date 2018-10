FHC divide opiniões ao criticar cenário eleitoral

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (foto: Jonathan Melo/Divulgação )

Um tuíte do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) conseguiu provocar o descontentamento de partidários dos dois candidatos a presidente da República: Jair Bolsoanaro (PSL) e Fernando Hadadd (PT).Vale lembrar que, nessa terça-feira (9), o presidente nacional do PSDB e candidato derrotado à Presidência da República, Geraldo Alckmin, anunciou que o partido não irá se posicionar sobre a disputa eleitoral no segundo turno turno, liberando seus filiados a manifestar apoio a qualquer uma das duas candidaturas.Sem se posicionar a favor ou contra aos dois postulantes ao Palácio do Planalto, FHC criticou o cenário eleitoral."A marcha da insensatez continua. A despeito das belas palavras de respeito à Constituição (que o vento leva) ditas pelos dois candidatos. Assassina-se líder afro na Bahia e se ameaçam jornalistas. Quem protesta? Não me calo e não me calarei contra desmandos, ganhe quem ganhar", afirmou o ex-presidente em sua conta no Twitter."Respeita a sua história, presidente. Toma partido. O senhor sempre foi um democrata", tuitou um seguidor. "Ninguém está atacando jornalista estamos contra atacando uma militância disfarçada de jornalismo!"."Ou será que a democracia que você diz defender não dá o direito ao outro lado se manifestar? Cala a boca e vai pro asilo em Cuba ou Venezuela desfrutar as maravilhas do comunismo!"."Tanto o assassinato quanto a perseguição à Miriam vieram só de um lado", lembrou mais um seguidor, se referidno aos ataques sofridos pela jornalista Míram Leitão, que afirmou que Bolsonaro é "um risco á democracia"."FHC, tudo bem? Você é um cara estudado, inteligente, com feitos consideráveis e que sempre jogou o jogo democrático. Me admira você, que viveu a ditadura e que acompanhou o nascimento da nossa ainda frágil democracia se isentar frente a uma situação como essa"."Ainda bem q para o povo brasileiro vc falando e nós fazendo o número dois é a mesma coisa . Não precisa arranjar desculpa para declarar o seu apoio para o Haddad , nós sabemos q vc é q nem melância , verde por fora e vermelho por dentro".