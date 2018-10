Bolsonaro deverá ter base de mais de 300 parlamentares caso eleito, diz Lorenzoni

O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), está otimista em relação à base que um possível governo do capitão reformado poderá ter no Congresso. Segundo ele, o candidato do PSL teria uma base superior a 300 deputados, caso seja eleito. Em julho, Onyx afirmou que Bolsonaro teria uma base de 112 parlamentares, de diversos partidos de centro e direita, incluindo DEM, PSDB e MDB. Agora, ele afirma que essa base mais que duplicou para cerca de 350 com a formalização do apoio das bancadas evangélica, rural e da segurança.



Ele acredita que essa proporção deva se manter na próxima legislatura, principalmente devido à eleição dos 52 deputados do PSL. "A conta está sendo feita. Estou indo na quinta para o Rio de Janeiro para fazer a projeção dos novos", disse.



O deputado é um dos cotados a assumir posições de destaque em um eventual governo de Bolsonaro, podendo ficar com a Casa Civil. "Eu vou cumprir o papel que o presidente me der. Se ele me disser vá lá para Câmara, é o que eu vou ser", disse.