Dias: Podemos terá reunião sobre 2º turno, mas não há hipótese de eu apoiar PT

O candidato derrotado à Presidência pelo Podemos, Alvaro Dias, afirmou na tarde desta terça-feira, 9, em transmissão ao vivo via Facebook que não vai apoiar o concorrente do PT, Fernando Haddad.



O candidato, que também é senador pelo Paraná, disse que a executiva nacional do Podemos vai se reunir na noite de hoje para decidir o destino da sigla no segundo turno.



"Mas eu já adianto. Não existe a hipótese de eu apoiar o PT no segundo turno desta eleição. Esta hipótese não existe, ela não é real", afirmou. "Jamais vou me esquecer o que eu disse nos últimos 15 anos: o PT é uma organização criminosa que assaltou os cofres públicos."



Dias ficou em nono lugar na corrida à Presidência, com 859.601 votos (0,80%).