Dirigentes mineiros, Romário, Bebeto, Maurren, Leila e outros: veja resultado de candidatos do esporte na eleição de 2018

Ex-presidente do América, Alencar da Silveira Jr (e) foi reeleito deputado estadual em Minas; o vice-presidente do Cruzeiro, Ronaldo Granata (centro), não conseguiu uma vaga na Assembleia; já o ex-presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno (d), era suplente de Fábio Cherem, derrotado na corrida do senado em Minas (foto: Reprodução) Vários candidatos ligados ao esporte concorreram nas eleições gerais de 2018. A lista contempla ex-jogadores de futebol, ex-atletas de modalidades especializadas e também dirigentes de clubes.





Em Minas Gerais, o deputado estadual João Leite (PSDB), ex-goleiro do Atlético, teve 56.298 votos e conseguiu se eleger para a sétima legislatura. Já o 2º vice-presidente do Cruzeiro, Ronaldo Granata (Podemos), recebeu somente 9.907 votos.





Integrante do conselho de administração do América, Anderson Racilan concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PV, porém recebeu apenas 9.757 votos. Já o ex-presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior (PDT), ganhou para deputado estadual, com 54.302 votos.





Romário (e) ficou fora do segundo turno na eleição para governador no Rio de Janeiro; já o seu ex-companheiro de ataque, Bebeto (d), conseguiu se eleger deputado estadual no estado (foto: Reprodução)



Fora de Minas, o senador Romário (Podemos), ídolo do Vasco e do Flamengo e destaque da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1994, ficou na quarta colocação na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 661.493 votos válidos (8,70%). Parceiro de Romário no ataque do tetra, Bebeto (Podemos) foi escolhido por 25.917 eleitores para deputado estadual no Rio.





Em São Paulo, o ex-meia do Corinthians, Marcelinho Carioca, concorreu a deputado estadual pelo Podemos e obteve 28.463 votos. Seu antigo colega de elenco no Timão, o ex-atacante Luizão tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PRB e ganhou somente 14.208 votos. Já o ex-lateral-direito Zé Carlos, reserva da Seleção na Copa do Mundo de 1998, contabilizou 6.325 votos e ficou na 407ª posição.





Ex-atacante Marcelinho Carioca fracassou na tentativa de se eleger deputado estadual por São Paulo (foto: Reprodução)



No Rio Grande do Sul, o ex-goleiro Danrlei (PSD), ídolo do Grêmio e com passagem pelo Atlético, foi eleito pela terceira vez consecutiva deputado federal, com 102.662 votos. O ex-judoca João Derly, medalhista de ouro no Campeonato Mundial de 2005 e nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ficou em 35º, com 52.040 votos, e não assegurou a reeleição. De volta ao futebol, o ex-goleiro Galatto, com passagem de destaque pelo Grêmio, recebeu 37.466 votos para deputado federal (PPS), ficando fora até mesmo em uma possível vaga de suplente por causa do quociente eleitoral da coligação de seu partido.





Maurren Maggi (e) teve expressiva votação, mas não conseguiu se eleger senadora por São Paulo; já a ex-jogadora de vôlei Leila (d), com passagem pelo Minas, foi eleita senadora pelo Distrito Federal (foto: Reprodução)



Em Brasília, a ex-jogadora de vôlei Leila obteve 17,76% votos válidos (467.787) e é a primeira senadora eleita no Distrito Federal. O também ex-jogador de vôlei Dante, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2004, foi a opção de 26.507 eleitores em Goiás, mas ficará apenas como suplente caso haja alguma renúncia.





Suplentes





O ex-presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, foi o primeiro suplente de Fábio Cherem, candidato do PDT ao Senado em Minas Gerais. Com 899.824 votos, ele ficou na quinta posição geral.