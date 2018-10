Não conseguindo se eleger para uma vaga do Senado, o vereador da capital paulista Eduardo Suplicy (PT) atribui a derrota nesta eleição a uma "ventania conservadora", mas disse que está disposto a "dar a volta por cima".



"Nos Estados do Sudeste e do Sul, (houve) uma ventania conservadora muito forte que dificultou o avanço dos segmentos mais progressistas", afirmou Suplicy, na noite deste domingo, 7. "Eu já perdi eleições e depois o povo ajudou a dar a volta por cima. E podem aguardar uma perceptiva muito otimista, pela minha própria experiência", reforçou o petista.



Ao deixar o Hotel Pestana, onde líderes do partido acompanharam a apuração dos votos, o senador foi aplaudido por simpatizantes e se emocionou, agradecendo o apoio.