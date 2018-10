Em Rondônia, Expedito Junior (PSDB) lidera, seguido de Maurão de Carvalho (MDB)

Com 40% das seções apuradas, o candidato Expedito Junior (PSDB) lidera com 26,67% dos votos válidos. Ele é seguido por Maurão de Carvalho (MDB), com 22,23%. Em sequência, Coronel Marcos Rocha (PSL), aparece com 21,71% dos votos válidos.



Até aqui, o porcentual de abstenções foi de 100.562 (21,47%). Votos brancos são 14.371 (3,91%) e nulos totalizam 28.344 (7,71%).