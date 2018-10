Mauro Carlesse é reeleito governador do Tocantins

O atual governador Mauro Carlesse (PHS) venceu a disputa para o governo do Tocantins, com 57,27% dos votos válidos. O prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), ficou em segundo lugar, com 31,23% dos votos válidos. Até agora foram apurados 97,55% das urnas. Os votos brancos somam 1,74% e os nulos, 13,43%. A abstenção está em 20,02%.





Reeleito governador do Tocantins, Carlesse chegou ao comando do estado em junho deste ano, após a cassação do mandato do emedebista Marcelo Miranda. Empresário do agronegócio, começou sua carreira política no PV, em 2011, quando era presidente do Sindicato Rural de Gurupi, município tocantinense. Disputou as eleições municipais de 2012, mas perdeu a disputa para a prefeitura da cidade. No ano seguinte, filiou-se ao PTB, para concorrer à Assembleia Legislativa do Tocantins.Já cumprindo mandato de deputado estadual, Carlesse ficou preso no departamento de assessoria militar da Assembleia Legislativa, em Palmas, por causa de um processo de execução de pagamento de pensão alimentícia, em Barueri. Como o Tocantins não tem prisão especial, ele ficou na Assembleia. Em 2016 foi eleito presidente da Casa, condição que o levou interinamente a assumir o governo do estado, após o afastamento de Miranda. Natural de Terra Boa (PR), ele tem 58 anos.