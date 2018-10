Serra: espero que as forças democráticas se unam pela normalidade democrática

O ex-ministro de Relações Exteriores e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) disse neste domingo, 7, à reportagem que a polarização política que se instalou no Brasil nestas eleições não é boa para o País.



"Eu espero que as forças democráticas se juntem, no sentido de manter o País na normalidade democrática", disse o ex-ministro após votar na tarde deste domingo no Colégio Santa Cruz, no Bairro do Alto de Pinheiros.



Serra chegou ao local de votação às 13h39 acompanhado da mulher Mônica Serra. Para ele, normalidade democrática pressupõe alternância ou não no poder e que "os resultados devam ser sempre respeitados". "Estou tranquilo a esse respeito", disse Serra.



Serra disse que não chegou a fazer uma avaliação profunda sobre as críticas que estão sendo feitas ao sistema eletrônico de votação, com o lançamento de suspeição sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas disse não ver nenhum problema no sistema. "Sempre foi assim e continuará sendo assim", afirmou.