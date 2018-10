Presidente de seção não comparece e pode responder por crime eleitoral em GO

O presidente de uma seção em um dos maiores colégios eleitorais da cidade de Goiânia, o colégio Pedro Gomes, no setor Campinas, não apareceu para o trabalho. A ausência provocou um atraso de uma hora na abertura da seção, e o presidente poderá responder por crime eleitoral, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás.



Até o momento, não há outras ocorrências graves no Estado, e as eleições correm com tranquilidade, debaixo de muita chuva na capital. O Estado tem 4,5 milhões de eleitores.