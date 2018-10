Votar na igreja ou na pista da balada

Nas grandes cidades, instituições de ensino são os principais pontos de votação. Mas Brasil adentro, delegacias, bancos, hospitais, igrejas e lojas maçônicas são utilizados como espaço eleitoral.



Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo aponta 481.486 seções de votação no país. Aplicando-se um filtro por endereço e removendo-se as duplicatas, chega-se a uma listagem com 93.306 locais de votação. A categoria de propriedades ligadas à educação, como faculdades, escolas e creches, sozinha, soma 85% de todos os pontos apurados. Os demais reúnem lugares curiosos:



Clubes



O Iate Clube de Fortaleza, fundado em 1954, é palco das festas de Réveillon a eventos corporativos, além de balada e restaurante. Hoje, porém, receberá 2.372 eleitores cearenses que irão votar em seis urnas. Este é um dos 695 clubes que servirão de espaço eleitoral.



Maçonaria



Ana Sinara, de 42 anos, é analista de sistemas e desde que tirou seu título de eleitor vota na loja maçônica de Morada Nova (CE). Ela afirma não ter problema ou restrição por ser mulher. Segundo Ana, as salas de reunião dos maçons ficam fechadas durante a votação.



Turismo



O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins abriga a principal floresta fossilizada do mundo. Com 32 mil hectares, o espaço de conservação natural é usado para votação. A cidade tem pouco mais de 5 mil eleitores e 21 pontos de votação.



Igrejas



A Paróquia São João Batista, em Santos, receberá hoje eleitores e devotos. Apenas o salão nos fundos da igreja ficará destinado à votação. O restante do local manterá suas atividades, incluindo a tradicional missa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.