Ciro e Marina fazem dobradinha para criticar polarização e defender novo caminho

Os candidatos ao Planalto Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) repetiram a "dobradinha" do último debate presidencial e aproveitaram a primeira pergunta do debate da Rede Globo para criticar a polarização entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), sugerindo um novo caminho.



"Não acredito que, a permanecer essa polarização, se tenha possibilidade de governar o Brasil", respondeu Marina a Ciro, o primeiro a fazer pergunta no debate da TV Globo.



"As palavras de Marina são sábias e o brasileiro que está ouvindo que ainda não decidiu seu voto, deve ouvi-las. O que está em jogo aqui não é paixão partidária nem o ódio, mas milhões de desempregados", disse Ciro, para quem a eleição deste ano caminha para repetir a trajetória de ódio que marcou o período após a eleição de 2014, que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e a chegada ao poder do vice, Michel Temer (MDB).