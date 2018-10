Em dobradinha no debate do Rio, Eduardo Paes troca perguntas com Pedro Fernandes

Os candidatos ao governo do Estado do Rio pelo DEM, Eduardo Paes, e do PDT, Pedro Fernandes, abriram o quarto bloco do debate na TV Globo consolidando uma dobradinha de perguntas e respostas. Na primeira rodada de perguntas e respostas do quarto bloco, Paes escolheu Fernandes para responder, arrancando risos da plateia.



"É um dos poucos espaços em que a gente consegue discutir políticas públicas", afirmou Paes, diante dos risos. O tema da primeira rodada de perguntas e resposta foi saúde.



Em seguida, na rodada seguinte, Fernandes escolheu Paes para responder. O tema era o sistema presidiário.