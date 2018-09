Fora da unidade semi-intensiva, Bolsonaro quer intensificar gravação de vídeos

Após ser transferido da unidade de tratamento semi-intensivo para um apartamento do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde ele está internado desde o último dia 7, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, pretende intensificar a sua participação na campanha por meio das mídias sociais.



Apesar de ter sido alertado pelos médicos da necessidade de se preservar, Bolsonaro quer intensificar a gravação de vídeos para mostrar sua recuperação e rebater o que considerar informação negativa contra ele. Neste sábado, 22, ainda na unidade semi-intensiva, o candidato divulgou uma foto para seus apoiadores. Nas suas próximas falas, além de rebater críticas, Bolsonaro pretende se dirigir a eleitores do Nordeste, assim como às mulheres.



O candidato está participando da elaboração de uma mensagem nos moldes da "Carta aos Brasileiros", feita pelo ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, mas ainda não autorizou a divulgação.



A ideia dos idealizadores do documento, que ainda não está pronto, é pedir o fim da radicalização e a pacificação do País. A carta deve também trazer sinalizações ao mercado, reiterando a disposição de fazer um ajuste fiscal.



Na sexta-feira, 21, Bolsonaro postou um vídeo no qual afirma que está se sentindo muito bem e que deverá ter alta hospitalar até o final deste mês. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, a recuperação de Bolsonaro está evoluindo bem, "conforme o previsto". Esta mesma fonte disse ainda que os exames deste sábado apontam melhora em vários parâmetros, incluindo os glóbulos brancos, que estão praticamente normais, e que ele permaneceu sem febre.