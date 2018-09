Em palestra, Mourão defende reduzir carga tributária para 22% do PIB

O general reformado Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), disse nesta quinta-feira, 20, em Catanduva (SP), que é preciso reduzir a carga tributária brasileira para 22% do PIB com a redução de alguns impostos e substituição de outros. A carga tributária atual é de 32,36% do PIB.



Mourão evitou comentar a polêmica do CPMF durante a palestra que fez para cerca de 500 pessoas num clube da cidade, depois de Bolsonaro ter desautorizado uma declaração de seu assessor econômico, Paulo Guedes, sobre o tema.



Sempre cercado por seguranças, o candidato a vice evitou contato com a imprensa e participou de uma carreata até o centro da cidade paulista em carro fechado. Na Praça da República, Mourão subiu por alguns minutos no carro de som, saudou a militância, mas, mais uma vez, evitou o contato com os jornalistas. Por volta de 12h, seguiu para São José do Rio Preto, a 45 quilômetros, de onde embarca para São Paulo.



Na palestra, Mourão defendeu a posição de Bolsonaro de manter privatização de refino e distribuição de petróleo pela Petrobras, mas, citando o "comandante Villas Bôas, do Exército", disse que a extração deve ser mantida sob o controle do Estado brasileiro. O vice elogiou Bolsonaro, que chamou de líder e exemplo de transparência, repetindo o discurso do jantar com empresários da noite anterior, em hotel de Rio Preto.



Polêmicas



Na quarta-feira, Bolsonaro pediu a Guedes e Mourão que reduzam suas atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste provocado por declarações polêmicas dos dois aliados.